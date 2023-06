Mulher tem vídeo íntimo divulgado após emprestar celular para colega de trabalho

A mulher disse que havia um vídeo íntimo dela na galeria, e que o adolescente compartilhou as imagens; ela ficou sabendo do vazamento após ser alertada por outros colegas de trabalho de que o vídeo já estava rodando pelo WhatsApp.

De acordo com o Correio Braziliense, o rapaz havia pedido o celular da vítima para postar uma foto em uma de suas redes sociais, e acabou ficando em posse do celular por quase uma hora.

