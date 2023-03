Mulher surta e atira blocos de concreto e pneu em igreja; vídeo

Um dos padres do santuário registrou boletim de ocorrência e através das imagens, a polícia conseguiu chegar até a suspeita do crime.

A assessoria do santuário São Judas Tadeu informou que imagens de câmeras de segurança, cedidas por moradores da área, mostraram o momento em que ela joga blocos de concreto e até o pneu contra as portas de vidro temperado da igreja, onde são realizadas missas dominicais.

