Mulher será indenizada após fotógrafa ficar com fotos de ensaio de Natal

Em um processo, a autora da ação teria celebrado um contrato de prestação de serviços tendo por finalidade a realização de seu ensaio fotográfico de natal juntamente com sua filha, no dia 14 de novembro de 2021, com promessa de entrega das fotos em até 30 dias corridos (antes do Natal). Contudo, as fotografias não foram entregues. Leia mais em Amazonas Direito.

