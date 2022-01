Mulher se recusa a usar máscara e faz confusão em supermercado: 'sou saudável'

Uma mulher se recusou a usar máscara em um supermercado e causou a maior confusão. O caso ocorreu na última quinta-feira (30), em Brasília. No vídeo, a mulher tenta passar as compras no caixa, mas a atende recusa o atendimento e pede para que ela use o item de proteção. A mulher então começa a bater boca com outros clientes e um deles faz a filmagem. “Estou perfeitamente saudável. Na minha família ninguém teve Covid, graças a Deus. Teve muita gente que morreu aí achando que era de Covid, mas não era”, diz a mulher. A mulher chega a dar uma ‘bolsada’ na pessoa que está gravando a confusão no supermercado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.