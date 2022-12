Mulher se joga de carro para escapar de marido que a espancava

A Polícia Rodoviária Federal fez as buscas e conseguiu encontrar o suspeito. Ele confessou que bateu na esposa, e que ela se jogou do carro enquanto o casal passava por uma ponte.

Uma mulher que estava estava sendo agredida dentro de um carro, teve a atitude desesperadora de se jogar do veículo em movimento para escapar do próprio marido. O caso aconteceu na tarde nesta sexta-feira (23).

