Mulher que matou marido por ciúmes é condenada a 14 anos de prisão

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve a condenação de Elza Maria dos Santos pelo homicídio qualificado do seu companheiro, Ronan Felix da Silva. O crime teria sido motivado por ciúmes da vítima, que teria voltado a se relacionar com a filha, fruto de relacionamento anterior. A pena foi fixada em 14 anos de reclusão, em regime fechado. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (26). Leia mais em Amazonas Direito.

