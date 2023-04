Mulher que levava filha a pousada para ser estuprada por R$ 50 é presa

A adolescente era levada pela própria mãe para uma pousada no centro da cidade, onde um homem mantinha relações sexuais com ela e pagava o valor de R$ 50. Durante as investigações, a polícia descobriu que a suspeita chegou a levar uma amiga da filha para também ser abusada.

De acordo com informações da polícia, os crimes ocorreram em 2010 e a mãe havia sido condenada e presa. Entretanto, após receber o benefício da saída temporária, ela não retornou ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e estava foragida.

Uma mulher que levava a própria filha, de 13 anos, a uma pousada para ser estuprada por um homem por R$ 50 foi presa, nesta sexta-feira (31), em Pedra Branca do Amapari, no Amapá.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.