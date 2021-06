Mulher processará Bolsonaro após filho ser internado com Covid-19

A mulher falou sobre o negacionismo contra a doença. “Ter um presidente que estimula o contágio, que é irresponsável com a saúde das pessoas, que recusou compra de vacina, que promoveu campanhas falsas sobre 'kit covid', é cruel. E me revolta ver cenas como a que ele tirou a máscara de uma criança. É um desrespeito com todas as mães”.

De acordo com o UOL, a mãe do menino afirmou que vai processar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por danos morais para responsabilizar o presidente por “eventuais omissões praticadas durante a pandemia da Covid-19”, afirmou.

Um adolescente de 13 anos teve 50% do pulmão comprometido após ser diagnosticado com Covid-19. Ele ficou internado por oito dias em um hospital de São Paulo.

