Mulher planeja assalto para dar 'susto' no marido e ele morre

A polícia chegou até um homem de 21 anos, apontado como autor dos disparos. O homem teria sido visto com a mulher em um posto de combustíveis antes do caso.

Ao tentar dar um susto no marido, uma mulher de 38 anos é suspeita da morte do marido em um suposto assalto. Segundo Uol, a mulher alegou que ela e o marido foram abordados por um homem que queria roubar a bicicleta que estava no carro, e ele acabou atingido por tiros.

