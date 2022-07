Mulher passa mal e morre após beber cerveja em show de Luísa Sonza

Já a Transul, responsável pela ambulância que prestava o serviço de emergência no show, declarou que a paciente recebeu todo atendimento e assistência possível para a ocasião. Segundo a empresa, todos os protocolos foram seguidos, menos a remoção da paciente, porque ela faleceu durante o deslocamento do Samu.

A morte da veterinária Alice de Moraes, de 27 anos, ocorrida no show da cantora Luísa Sonza, em Porto Alegre, no último sábado (16), é investigada pela Polícia Civil por suspeita de negligência no resgate. Os envolvidos devem prestar depoimentos nesta quarta-feira (20).

