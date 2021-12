Mulher paga mais de R$ 4 mil em corrida de R$ 7,90 ao cair em golpe

Uma mulher de 60 anos foi vítima de um golpe na última terça (21), após pagar uma corrida de aplicativo para sua cunhada que ia visitá-la em Curitiba. A viagem custava R$ 7,90 e fazia rota da rodoviária para o bairro Hugo Lange, uma distância de 3,5 quilômetros.



A vítima relatou que o motorista ofereceu uma viagem para a sua cunhada quando a mulher caminhava para pegar um táxi. “Quando minha cunhada estava vindo para Curitiba, eu disse para ela pegar táxi e não Uber. Mas quando ela estava indo fazer isso, o homem chegou do nada e perguntou se ela queria uma corrida, porque ele era motorista de aplicativo. Ela acabou aceitando", disse ela ao G1 do Paraná.



A cunhada da vítima tentou pagar o valor com um cartão de crédito, porém, o motorista de aplicativo disse que não aceitava essa forma de pagamento. "Ele disse que só aceitava no débito, que era uma regra da empresa. Aí ela me pediu para eu passar o meu cartão”, explicou.



No momento em que passou o cartão, a vítima informou que a tela da máquina estava quebrada, o que dificultou de ver o valor que o golpista havia colocado. “Na hora eu vi que estava estranho, mas paguei mesmo assim. Entramos em casa e pouco tempo depois eu recebi uma mensagem do banco dizendo que tinha saído dinheiro da minha conta. Quando eu olhei, tinha perdido R$ 4.115,00”, relatou.



Após cair no golpe, a mulher foi a sua agência bancária tentar o ressarcimento, mas não foi possível. Ela realizou uma queixa na Delegacia de Furtos e Roubos e o suspeito foi identificado por meio de dados da máquina. A mulher foi instruída a denunciar na Delegacia de Estelionato e até o momento não houve confirmação da prisão do suspeito.

