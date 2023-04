Mulher negra é expulsa de avião da Gol após não conseguir guardar mochila e gera revolta

Mulher negra é expulsa de avião da Gol após não conseguir guardar mochila pic.twitter.com/AvUfpYPjWf — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 29, 2023

Uma mulher negra foi expulsa de um avião da Gol após não conseguir espaço no bagageiro para guardar uma mochila, nesta sexta-feira (28), no voo 1575 que iria de Salvador a São Paulo. A passageira alegou que mesmo após conseguir guardar a bagagem foi levada para fora da aeronave.

Um vídeo mostra a mulher revoltada com a situação. Ela explica que tudo iniciou após ela ter dificuldades em colocar a mochila no bagageiro e, com isso, foi informada de que teria que despachar a bagagem. Entretanto, ela contou que não seria possível, já que havia um laptop e aparelhos eletrônicos guardados que poderiam quebrar.

"Se eu despachasse o meu laptop iria ficar aos pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar, quem me ajudou foi esse senhor e essa senhora", diz a mulher se referindo aos dois passageiros que a auxiliaram para guardar a bagagem. "Em três minutos a gente conseguiu dar um jeito e colocar minha mochila".

Ainda conforme a mulher, mesmo após guardar a bagagem, o avião não decolou e uma hora depois agentes da PF entraram no avião para retirá-la, após uma ordem do comandante. "Agora tem três homens para me tirar do voo sem falar o motivo", disse a passageira. "Eu perguntei e ele disse que não vai falar. E disse que se eu não sair desse voo, ele vai pedir para todo mundo sair, que eu estou desobedecendo e estaria cometendo um crime".

Em seguida, os passageiros ficam inconformados com a situação e começam a protestar. Também é possível ouvir algumas pessoas gritando "racismo".

Devido a situação, o voo sofreu um atraso de duas horas e meia e pousou em Guarulhos por volta das 0h15.