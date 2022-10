Mulher morre eletrocutada por lavadora de alta pressão enquanto lavava calçada de casa

A intensidade do choque foi tanta, que a mulher morreu na hora. Ela foi encontrada por vizinhos caída no chão e chegou a ser socorrida, mas os bombeiros não conseguiram reanimá-la.

Uma mulher de 34 anos, identificada como Calhandra Guzzo, morreu ao ser eletrocutada enquanto lavava a calçada de casa usando uma lavadora elétrica de alta pressão, conhecida como “lava jato”, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na última terça-feira (25).

