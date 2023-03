Mulher leva cão para tosa em pet shop e recebe animal de volta em cinzas

Um cãozinho da raça shih-tzu, de 8 anos, foi devolvido em cinzas para a dona após ser deixado em um pet shop para um serviço simples de banho e tosa em Campo Grande, no Mato Grosso.

O fato ocorreu no dia 28 de fevereiro e virou caso de polícia. Segundo a tutora do animal, Roseane Martins, Luizinho e Belinha, a outra cadela da mesma raça, foram levados por ela para o estabelecimento que tinha inaugurado recentemente.

Algumas horas depois, ela foi informada que o animal havia sofrido uma convulsão enquanto passava pelo processo de secagem e não resistiu.

A mulher estranhou a história e afirmou que o animal nunca teve problemas de saúde e era até mais saudável que Belinha.

Mesmo assim, ela foi convencida pelo veterinário de que o pet tinha sofrido um mal súbito e de que deveria ser cremado.

Ele informou que o processo levaria oito dias e ela concordou. Contudo, ao registrar o B.O do caso, a polícia afirmou que para desvendar o que havia ocorrido de fato com Luizinho, ele precisaria passar por perícia e voltou ao pet shop no dia seguinte decidida a pegar o cadáver.

Porém, ao chegar ao estabelecimento, foi informada de que a cremação havia sido antecipada e recebeu apenas as cinzas do cachorrinho em uma caixa com uma rosa branca em cima.

Roseana decidiu abrir um processo contra o pet shop e agora quer que o estabelecimento responda na Justiça o que houve com Luizinho.