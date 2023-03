Mulher leva cão para banho em pet shop e recebe as cinzas do animal

Rosane Martins, de 38 anos, deixou o cachorro para realizar procedimentos de banho e tosa em um pet shop, no bairro Caiçara, em Campo Grande, e recebeu apenas as cinzas do animal.

Segundo o G1, a tutora relata que Luizinho, como o animal era chamado, chegou sadio ao estabelecimento e, horas depois, recebeu a notícia da morte do pet. O estabelecimento informou que o animal teve uma morte súbita.

Após a morte, o caso foi parar na Polícia Civil e é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat). Além das investigações na polícia, Rosane entrou com uma ação na Justiça contra o pet shop.

Ao saber da morte, Rosane acionou a Polícia Militar, que foi ao pet shop e orientou a tutora a registrar o boletim de ocorrência. Como já se aproximava do horário de fechamento da delegacia especializada, a tutora resolveu ir prestar a queixa no outro dia. Uma funcionária do local sugeriu que o animal fosse cremado. "Aceitei que ele fosse cremado, me informaram que o procedimento demoraria oito dias. No outro dia, fui à delegacia, e a polícia me orientou a retirar o corpo e realizar o procedimento de necropsia para investigar a morte do Luizinho."

Ao ligar para o pet shop para retirar o corpo do animal e cancelar o processo de cremação, a tutora recebeu a informação de que Luizinho já havia sido cremado e que as cinzas estavam chegando na casa dela "Eu queria pelo menos as cinzas. Mas pensei que o processo para cremar ia demorar. Pedi o corpo, e me informaram que já tinham cremado meu cachorro. Disseram que anteciparam o procedimento. Deixei meu cachorro saudável e recebi as cinzas dele em casa."