Mulher furta jaqueta de R$ 1.300 e esconde entre as pernas; Vídeo

A dupla entrou na loja se passando por clientes e a ação durou menos de cinco minutos. Nas imagens, elas disfarçam, e no momento que ninguém olha, uma das criminosas dobra a jaqueta e coloca debaixo do vestido entre as pernas.

Câmeras de segurança filmaram o momento em que uma jaqueta avaliada em R$ 1.300 é furtada por duas mulheres em uma loja de um shopping, no litoral de São Paulo. Uma das mulheres esconde a peça entre as pernas.

