Mulher fica com vísceras expostas após vaso sanitário quebrar

A equipe encontrou a vítima caída no chão do banheiro, com "vísceras expostas e sangue espalhado", e o vaso sanitário totalmente danificado.

Quando os militares chegaram ao local, a irmã da vítima estava na rua pedindo socorro. No entanto, ela não encontrava a chave da casa e, com isso, os policiais tiveram de pular o muro da residência.

A Polícia Militar disse que a vítima estava no banheiro de casa, sentada no vaso, quando o objeto quebrou.

