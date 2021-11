Mulher é presa por extorquir padre ao descobrir conversas íntimas com seu marido

Em nota, para a TV TEM, a Diocese de Catanduva afirmou que sempre orienta seus padres a atuarem com transparência em seus atos e comunicar as autoridades competentes qualquer ilícito que se envolverem. Sobre o caso, o padre não irá comentar.

Segundo o G1, após descobrir as trocas de mensagens a mulher pediu R$ 3 mil reais para ficar calada. Depois de um tempo, ela pediu mas R$ 20 mil. Como o religioso disse não ter o valor em pix, ela disse que mandaria um mototaxista pegar o valor diretamente com o padre, que denunciou o caso e a polícia conseguiu prendê-lo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.