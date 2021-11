Mulher é suspeita de esfaquear e jogar a filha ainda viva em rio

Uma mulher de 25 anos é suspeita de esfaquear e jogar a própria filha ainda viva no rio Macaé (RJ). De acordo com o laudo do IML, Manuella Minuto, de 3 anos, morreu por afogamento, o que indica que apesar do ferimento, ela ainda estava viva quando foi jogada no rio.

Segundo informações da polícia de Rio das Ostras, o avô da criança relatou que foi até a residência da filha na manhã do último domingo (28), e não a encontrou. Ele disse que estava preocupado, pois a mulher havia apresentado surtos psicóticos.

Ainda conforme os relatos do avô à polícia, ele encontrou a filha quando retornava para casa, ela estava em uma bicicleta e sem a neta, no bairro Barramares. Ao ser questionada sobre o paradeiro da criança, ela disse que a menina estava no céu e que tinha jogado o corpo dela no rio Macaé.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer as buscas e a criança foi encontrada na Praia do Barreto, já sem vida. O avô reconheceu o corpo da neta. Já a mãe da menina, foi detida e presa.