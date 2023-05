Mulher é presa suspeita de assassinar amiga e gravar crime

Milene Alves Rodrigues, 18, foi presa suspeita de participar do assassinato da própria amiga, Tamyres, com quem morava em Crato, no Ceará. A mulher ainda filmou o momento do crime, ocorrido no dia 27 de janeiro deste ano.

Tamyres foi torturada e esfaqueada até a morte por um grupo, entre os integrantes estava Milene. As imagens foram divulgadas em uma rede social e o corpo da vítima foi achado três dias depois em uma cova rasa.

A polícia acredita que um conflito entre o crime organizado tenha motivado o crime. Após o assassinato, Milene fugiu para São Paulo e passou a morar no bairro Vila Fronton com o namorado. Durante a prisão, a polícia encontrou quatro quilos de drogas no imóvel dele.

Outras três pessoas já tinham sido presas pelo crime e respondem por homicídio doloso, organização criminosa e ocultação de cadáver. Além de responder por todos estes, Milene também vai responder por tráfico de drogas.