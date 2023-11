Mulher é presa com drogas escondidas no sutiã e no estômago em aeroporto

Manaus/AM- Uma mulher de 30 anos foi presa com drogas escondidas nos bojos do sutiã e também no estômago, no aeroporto de Fortaleza (CE), na noite da última quarta-feira (1).

Segundo a Polícia Federal, a presa é natural da Guiana Francesa e embarcava em um voo com destino final a Paris, na França.

Ela foi pega com cocaína durante fiscalização de rotina da PF no aeroporto. A mulher foi encaminhada ao hospital para expelir as cápsulas. A presa confessou o crime após ser abordada pelos policiais federais.

A suspeita foi autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça Federal. O crime flagrado tem pena de até 25 anos de reclusão.

As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.