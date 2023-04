Mulher é presa após sequestrar amante do marido e espancá-la

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita descobriu a relação extra-conjugal do marido e saiu 'caçando' a amante dele pela cidade. Ao encontrá-la, a traída a arrastou a amante para o carro e a espancou violentamente.

Uma mulher de 43 anos foi presa por ter sequestrado e espancado a amante do marido após descobri a traição. O crime aconteceu em Ladário, no Mato Grosso do Sul.

