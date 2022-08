Mulher é presa após matar amante e escrever recado com sangue da vítima na parede

Uma mulher de 28 anos foi presa nesta segunda-feira (29), suspeita de ter matado o amante, e deixar um recado com o sangue dele nas paredes da casa. O crime aconteceu em Mineiros, Goiás.

Investigações apontam que a mulher foi até a casa do amante, no dia 19 de agosto, e desferiu golpes de faca no pescoço da vítima.

O corpo foi encontrado jogado num terreno baldio e após a identificação do homem, a polícia foi ao endereço dele e encontraram a mensagem: “era ele ou eu. Ia me matar”, escrita na parede com o sangue.

Após ter informação de que estava sendo procurada, ela se entregou na delegacia, e disse que, antes de matar o homem, comprou um antidepressivo e colocou no suco para ele tomar. Após a vítima dormir, a suspeita teria dado uma facada no pescoço dela.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima acordou e pediu ajuda, implorando para ela chamar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao perceber que ela era a autora do crime, tentou fugir e, ao cair no chão, a autora pegou um pedaço de pau e desferiu em sua cabeça, vindo a matá-lo.