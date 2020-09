Mulher é presa após decepar a própria mão para ganhar seguro de R$6 milhões

Uma mulher de 22 anos foi condenada a 2 anos de prisão após ser acusada de serrar e decepar a própria mão para receber o dinheiro de apólices de seguro, no valor de US$ 1,3 milhão, o equivalente a R$ 6 milhões. O fato ocorreu em 2019, na Eslovênia.

De acordo com o UOL, a jovem foi levada às pressas para um hospital após ter sofrido um suposto acidente doméstico. Ela chegou no pronto socorro sem a mão, mas após passar por procedimentos cirúrgicos os médicos conseguiram recuperar o membro. Durante as investigações, a polícia descobriu que ela e o namorado havia feito diversas apólices de seguro.

A mulher negou as acusações.Assim, os agentes chegaram à conclusão de que o acidente foi armado para que Julija ficasse com o valor de R$ 6 milhões. No julgamento, foi constatado que o pai da jovem também estava envolvido no crime.

Julija negou as acusações às autoridades, no entanto o seu próprio pai foi condenado a 1 ano de prisão e o namorado, a 3 anos pela participação na fraude.