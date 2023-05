Mulher é presa ao jogar água fervendo em filho de 3 anos ao tentar se defender do marido

Uma mulher que não teve o nome revelado foi presa por ter jogado água quente no filho, de 3 anos, enquanto tentava se defender das agressões do marido. O caso aconteceu neste domingo (7), em Brazlândia, no Distrito Federal.

Ela contou para a polícia que estava esquentando água para fazer café, quando o marido tentou espancá-la. Ela então pegou o recipiente e arremessou água fervente no homem, no entanto, ele estava com o filho do casal no colo, que acabou sendo atingido.

Pai e filho foram encaminhados às pressas para um pronto-socorro. As vítimas tiveram queimadura de 2º grau e seguem internadas.

A mulher foi levada para a delegacia e irá responder por lesão corporal.