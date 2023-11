Mulher é pisoteada em tumultuo durante promoção em loja; 16 pessoas ficaram feridas

Segundo o g1, a confusão teria começado por volta das 19h, quando as portas foram abertas. A mulher aparece em um vídeo de câmera de vigilância sendo pisoteada e com sangramentos pelo corpo. O filho dela só conseguiu ajudar após alguns minutos devido a multidão.

Uma mulher, de 53 anos, ficou gravemente ferida após ser pisoteada durante um tumultuo ocorrido, nesta quinta-feira (09), durante uma promoção de uma loja no Centro de Macapá, no Amapá. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas.

