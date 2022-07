Mulher é morta a tiros pelo ex-marido enquanto tomava banho; Ele se matou

“Ele não aceitava de jeito maneira o fim do relacionamento, muita ameaça: 'Você acabou com a minha vida, isso não vai ficar assim'. Algumas ameaças graves mesmo. Ela falava: 'Não, acredito, ele não vai fazer isso'. Ela falava para ele: 'Não tenho medo de você'. E aconteceu, gente", contou a irmã da vítima ao G1.

A vítima havia procurado a polícia há 14 dias depois de receber ameaças. Adriana já tinha medida protetiva contra o ex. O casal ficou junto há 11 anos e não aceitava o fim do relacionamento há 2 meses.

