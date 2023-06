Mulher é internada em UTI após passar mal durante preenchimento no bumbum

Betânia procurou a clínica na última sexta-feira (23), no Setor Urias Magalhães, para realizar o preenchimento no rosto e no bumbum. “Ela fez no rosto e deu tudo certo, e quando iniciou o processo no bumbum ela se sentiu mal”, disse Cláudio.

