Mulher é denunciada por morte de filha de sete meses

A 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu denunciou, nesta quarta-feira (24), por homicídio qualificado, Isabel Cruz de Souza. De acordo com a denúncia, Isabel matou a própria filha, Marina Souza da Silva, de apenas sete meses, ao desobedecer ordem médica e amamentar a criança, que estava internada com quadro de insuficiência respiratória, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Nova Iguaçu. Leia mais em Amazonas Direito.

