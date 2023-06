Mulher é condenada após ofender ex-marido e atual em rede social

Uma moradora do litoral norte do estado foi condenada por difamação após publicar postagem ofensiva a ex-marido e a atual companheira dele em rede social. A juíza responsável pelo caso aplicou as sanções previstas no artigo 139 e 141, inciso III, do Código Penal. Leia mais em Amazonas Direito.

