Mulher é chamada de 'morta de fome' e ameaçada ao reclamar de propaganda enganosa

Após falar que concordava com a atitude dos sócios, a proprietária do estabelecimento disse que houve um mal-entendido, por meio de uma nota enviada à imprensa.

Após receber uma garrafinha de 200 ml de refrigerante no lugar de uma lata de 350 ml, uma enfermeira de 35 anos foi chamada de “Morta de Fome” por uma hamburgueria no litoral de São Paulo.

