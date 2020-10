Mulher é assassinada pelo ex-companheiro no dia do seu aniversário

Nathalia Saldanha foi morta a facadas quando comemorava seu aniversário de 18 pelo seu ex-companheiro que não aceitava o fim da relação. Antes de fugir, o criminoso também matou a ex-sogra e esfaqueou outras três pessoas que estavam no local. O caso ocorre em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo, na noite de segunda-feira (12)

Segundo um site de notícias do Globo, testemunhas disseram para a polícia, que o homem invadiu a festa armado com a faca e foi em direção da ex-companheira, com que tinha uma filha de 2 anos. “Ele não aceitava a separação da Nathalia de jeito nenhum, eles estavam cerca de um mês e pouco separados, e ele tentava reatar de todo jeito e a família também não queria. Ele, tomado de uma fúria, veio e cometeu esse crime bárbaro”, contou o vizinho Jésse Silveira em entrevista ao Globo.

Nathalia e a mãe chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. O padrasto de Nathalia também foi socorrido com ferimentos graves, de acordo com as testemunhas. Outras duas pessoas receberam atendimento médico e tiveram alta. Uma das vítimas é uma criança de dez anos.

O criminoso fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado no 53ºDP, no Parque do Carmo.