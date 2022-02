Mulher é amarrada em engate de carro pelo namorado e arrastada em estrada

De acordo com a TV TEM, a mulher teve hematomas e cortes no rosto, fratura em uma das mãos, escoriações nas pernas e nas costas.

Um homem de 43 anos foi preso após amarrar a namorada no engate do carro e arrastá-la por uma estrada em Nipoã, em São Paulo. A vítima foi arrastada por cerca de 50 metros.

