Mulher desmaia ao receber lanche e é socorrida por entregador; vídeo

O entregador Mariano Pereira, que costuma filmar sua rotina no trabalho, e postar no Youtube, disse que assim que chegou na casa, a cliente relatou que estava passando mal e que não conseguia informar o código para poder receber o pacote de salgadinho que havia pedido; em seguida, desmaiou.

Uma cliente desmaiou durante a entrega de um lanche e acabou sendo socorrida pelo entregador. O caso aconteceu no bairro de Limoeiro, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

