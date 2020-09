Mulher de biquíni e cliente de bar saem aos tapas em confusão no Leblon

Uma briga entre duas mulheres viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu na última sexta-feira (25), no Leblon, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, duas mulheres de biquíni e um homem estão em um carro conversível quando uma outra mulher, sentada em um bar, joga um copo de água no trio. Aí a confusão começa.

A treta no Leblon pic.twitter.com/I6AuMR533L — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) September 26, 2020

Uma das mulheres sai do carro e agride a mulher que estava no bar. O colunista Leo Dias, do Metrópoles, conversou com a vítima que afirmou que as duas mulheres de biquíni estavam 'fazendo preliminares a céu aberto'. Ela estava acompanhada de duas crianças e idosos.

Em uma das cenas, a mulher chega a ter o biquíni arrancado por um homem que vai atrás dela após a agressão.

Ainda segundo o colunista, ele ligou para a outra mulher e foi atendido pelo sócio dela: "Qual o problema de andar de biquíni dentro do carro no Rio? Eles saíram da praia e foram dar uma volta. O carro do Will é conversível e elas estavam com roupa de praia. E eles estavam os três se beijando sim. Isso não é crime. Elas foram xingadas e o que ela fez foi defender a honra dela ao descer do carro e agredir quem a xingou”, contou ele a Leo Dias.