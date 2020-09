Mulher de biquíni da briga no Leblon diz ter sido xingada: 'tapa bem dado'

Viralizou neste fim de semana um vídeo em que uma mulher de biquíni pula de um conversível e agride uma outra mulher que estava em um bar no Leblon, no Rio de Janeiro. Nas imagens, Sheila aparece no banco de trás em um carro junto com os amigos Will e Priscila.

Após a repercussão, Sheila, divulgou um vídeo no Instagram contando o que havia acontecido e que não tinha aparecido no vídeo. Ela diz que foi xingada de “vagabunda” e logo depois levou uma garrafada nas costas.

“Quando passamos numa rua mais movimentada, escuto uma garota falar assim: 'vagabunda', olho para o lado, vejo ela com cara de deboche me mandar um beijo. Achei desnecessário, dei até risada, achei engraçado, pensei 'será que ela quer vir até aqui, quer participar?'. E continuamos. O carro andou um pouquinho. Não satisfeita, ela taca uma garrafa d'água nas minhas costas, bem na hora que eu estava agachada (...) Tomei a garrafada nas costas, olhei diretamente para ela, porque eu já sabia que era ela, porque ela já tinha mexido comigo. Ela, com a maior cara de deboche, me manda outro beijo. Como eu não tenho sangue de barata, minha reação foi pular do carro”, contou.

“Apanhei, revidei. Tô certa? Eu acho que eu tô. Tenho certeza de que não mereço apanhar à toa. Tenho minha filha, não ensino violência a ela, mas ensino a se defender. Enfim, bati, bati, sim, ela não se esquivou, bati com força e foi um tapa bem dado”, afirmou.