Mulher dá à luz a 'superbebê' e imagem choca internautas: 'criança nasceu cursando a faculdade'

Ana Paula de Oliveira Pereira, 21, deu à luz a uma superbebê que nasceu com 4,5 kg. As imagens que mostram a mãe grávida ao lado da filha no colo da enfermeira chocaram os internautas.

"A criança já nasceu cursando a faculdade", disse Paula na publicação do twitter. A postagem rendeu muitos comentários e alguns até brincaram com o tamanho da bebê. "A médica teve que praticar crossfit para levantar a criança", disse um seguidor.

"A criança já nasceu declarando o imposto de renda", disse outro. "Saiu nem mamou no peito, já deram logo uma quentinha", comentou um seguidor.

De acordo com Paula, sua filha Alice nasceu com 49 centímetros e 4,5 kg, apesar de não ter engordado muito, ela já sabia que carregava uma bebê bem grande. Por conta disso, os médicos decidiram fazer um parto cesárea.

Em entrevista ao Universa UOL, a autônoma explicou que Alice é sua única filha e que já existe um histórico de bebês grandes na família. A própria nasceu com 3 quilos e 800 gramas, também um primo dela nasceu com 5 quilos e o pai da criança também com 5 quilos. "Eu não tive diabetes gestacional. Não fui irresponsável e nem comia muito doce", disse.

Paula também explicou que teve vômitos incontroláveis durante a gestação, a levando a um glicose baixa no sangue, causando hipoglicemia durante a gravidez. Entretanto, segundo ela, ambas não foram afetadas com possíveis diabetes.