Mulher dá a luz em pé dentro de elevador; veja vídeo

Barbara Trindade Passos Casela, de 34 anos, deu à luz a Joana Casela Amaro de forma inusitada na última quinta-feira (16) em Cuiabá.

A mãe conta que acordou sentindo que o bebê já queria nascer, o marido chamou a sogra, que logo notou que estava na hora de correr para o hospital, enquanto Barbara se arrumava as contrações começaram a ficar mais fortes.

"Fomos para o banheiro, deu uma contração, depois a gente foi para sala, deu outra contração. Eu consegui chegar na porta e teve outra contração, aí entramos no elevador. Na hora que saí do elevador, eu falei: 'não vai, eu acho que ela vai nascer'. Voltamos e, novamente, entramos no elevador. Na hora que entramos, ela nasceu", contou Barbara para o G1 Mato Grosso.

Mulher dá à luz em pé no elevador em Cuiabá pic.twitter.com/rZTtKkY1RN — Babilônia (@babiloniaam) March 18, 2023

Ainda de acordo com a publicação, Joana nasceu às 2:18h, com 41cm e 2,165 kg e o trabalho de parto só durou 2 horas. Mãe e filha voltaram para o apartamento para envolver a recém-nascida em lençois, e seguiram para o hospital para procedimentos medicos. As duas estão internadas para observação e devem receber alta neste domingo (19).