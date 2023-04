Mulher dá facadas em menino de 4 anos porque criança teria 'falado mal dela

A mulher foi encaminhada para a Delegacia, onde relatou que as crianças que moram no local "falam mal dela", então, pegou uma faca e decidiu matá-las.

O filho dele tentou fugir, mas acabou tropeçando e levando suas facadas da mulher; uma perfuração atingiu o lado direito do rosto, e outra o pescoço. As agressções só cessaram porque o homem empurrou a suspeita. Ele

Para a polícia, o pai do garoto disse que as crianças estavam brincando na rua quando a suspeita tirou uma faca da cintura e foi em direção as crianças, que correram.

