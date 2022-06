Mulher aparece segurando mão do marido durante orgia em show de Henrique

A mulher que denunciou estupro no show da dupla Henrique e Juliano em Goiânia, no último dia 5 de junho, relatou ter tido um ‘apagão’ e não se lembrar de nada, assim como o marido que a acompanhava e também alega não se lembrar de nada do que aconteceu.

A cabeleireira de 31 anos levou o caso à polícia após o vídeo viralizar nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece segurando a mão do marido (vestido com uma camisa azul) cercada por outros 3 homens enquanto faz sexo com um deles e é acariciada por todos. O casal posou no show antes do episódio e o marido aparece com a mesma roupa e um óculos de sol, que no vídeo está pendurado na camisa.

“É sério, a segurança vai me expulsar daqui. Desliga a luz”, pede ela no vídeo.

A Polícia Civil está investigando o caso e a Justiça já mandou retirar os vídeos do ar.