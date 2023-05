Mulher agredida pelo marido é salva após ligar para polícia pedindo frete; ouça

Uma viatura foi enviada para a residência da vítima e o suspeito foi preso em flagrante. No local, a mulher relatou que foi agredida com puxões de cabelo, foi jogada contra parede, e recebeu ameaças de morte.

Uma mulher foi salva após ligar para polícia pedindo um frete depois de ser agredida pelo marido, em Indaial, cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.