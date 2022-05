Mudanças no Telegram proíbem uso por menores de 16 anos e atividades ilegais

O Telegram atualizou suas regras e agora determina que o aplicativo não deve ser usado para atividades ilegais na maioria dos países, como terrorismo e abuso infantil.



De acordo com o G1, as regras também passam a especificar que cidadãos do Brasil devem ter no mínimo 16 anos para se inscreverem na plataforma. Ainda não há informações sobre como os usuários irão informar a idade.



As novas regras entraram em vigor nesta semana, sem comunicado no aplicativo ou em redes sociais da plataforma.