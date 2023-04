Mudança de quarto de Cezar Black repercute durante a festa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa do BBB 23 (Globo) desta sexta-feira (7) foi recheada de desabafos e conversas sobre jogo. Após Cezar Black se mudar para o Quarto Deserto, os assuntos giraram em torno da atitude do enfermeiro. No início da noite, os participantes foram surpreendidos com um show impecável de Pitty, Duda Beat e Negra Li, animando bastante os brothers.

PITTY, DUDA BEAT E NEGRA LI ANIMAM A NOITE

Pitty foi a primeira a se apresentar na festa e falou para os brothers: "Estou muito feliz por participar dessa festa aqui porque além de estar aqui, junto com vocês, essa festa é para celebrar todas as belezas, toda a diversidade de beleza possível e respeitar todas elas e cuidar da nossa própria beleza." Logo em seguida, Duda Beat e Negra Li se juntaram à cantora e empolgaram os participantes.

A MUDANÇA DE CEZAR

Após o show, o assunto não podia ser outro: a mudança de quarto de Cezar. Bruna Griphao conversa com Aline Wirley sobre os últimos acontecimentos na casa, envolvendo o enfermeiro. "Ninguém chegou lá no quarto tipo: 'Ele estava xingando vocês'. Nada a ver", diz. "Eu discordo de vários bagulhos do Black, vários".

E segue falando: "Como eu discordo do Facinho e você de mim, como eles podem discordar de mim, mas achei essa atitude nada a ver... (Sarah) ficou muito incomodada que ele saiu do quarto", diz a atriz. "O que eu não entendi foi se ela ouviu alguma conversa lá no Quarto do Líder ou se ela só soube...", fala a cantora. "Não, ela descobriu agora. Ela ficou p*ta porque ele mudou de quarto", completa a atriz.

REVIRAVOLTA NO JOGO

Cezar e Sarah Aline conversaram durante a festa após o desentendimento que tiveram durante a noite, e o brother volta a frisar que nunca foi prioridade de ninguém do Quarto Fundo do Mar.

"A Domitila falou sobre o jogo dela, a coerência dela, sobre que ela não me protegeria porque eu tive atitudes no jogo que eram contra o que ela pensa e falou várias coisas que me magoaram. Até porque eu, desde o começo, sempre estive com vocês. Mesmo errando em várias possibilidades, eu sempre dei o meu máximo por vocês e por mim, eu sempre fui muito parceiro. Até nas vezes que eu poderia fazer uma jogada pra me proteger, eu não fiz pensando em vocês porque sempre fui pró-grupo", diz o enfermeiro.

PEDIDO DE DESCULPAS

Durante a festa, a música de Domitila toca e Aline Wirley e Amanda parabenizam a modelo pelo hit. "A gente sabe da luta que é. Sinceramente, de todo meu coração", diz a cantora. "Linda sua música. Muito sucesso. Muitas músicas!", afirma Amanda. Bruna Griphao também deixa a rivalidade de lado e dá parabéns para a sister. "É muito importante nosso corre sendo valorizado", diz a atriz. "Quando você não grita, a sua voz é tão linda. Seu tom! Desculpa, Bruna", declara Domitila.

Então, a atriz afirma que desculpa a modelo, além de aproveitar para também se desculpar. "Te desculpo! Obrigada por pedir desculpa, de coração. [...] Peço desculpa também pelas coisas que falei, que estava com raiva".

"Muito grata por esse momento [...] para sinceramente sentir uma à outra. Eu falo muita besteira", diz Domitila.

SISTER PEDE PARA IR AO PAREDÃO

Sarah Aline e Ricardo se distanciam dos brothers para conversar sobre jogo e a psicóloga faz um desabafo ao brother. "Se eu precisasse, se eu quisesse que votasse em mim, você não ia fazer isso. Mas eu queria... Se as meninas forem votar em mim, você não me tire. Por diversos motivos, de verdade", diz a sister. Em seguida, a psicóloga diz que é feliz no BBB, mas justifica o pedido.

"A única coisa que talvez me prenda aqui é o que eu posso fazer pelos meus pais, só que eu não sei se eu estou em um lugar que eu não consigo suportar mais. Eu só não consigo desistir porque eu sei, também, que isso vai custar coisas para eles. Eu sinto que eu queria muito, assim, ir para o Paredão, mesmo. Eu sei que você não me colocaria, mas talvez elas sim", continua Sarah Aline.

DESCONFIANÇAS

As sisters do Quarto Deserto seguem com o "pé atrás" em relação a mudança repentina de Cezar Black para o quarto delas. Larissa, então, diz que o brother não vai fazer parte do jogo delas, mesmo que ele tenha mudado de quarto.

"Só para a gente observar isso e não se deixar levar porque está dormindo aqui, confiar. É a gente ter essa visão, mas somos nós quatro", diz.