MS indica que vacina da Covid da Pfizer está fora do perfil para o Brasil

Um pronunciamento feito pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (1), deu a entender que a vacina contra Covid-19 desenvolvida pela americana Pfizer e a alemã BioNTech não devem ser aplicadas no Brasil, por não oferecerem condições especiais de armazenamento, com temperaturas de -70ª C.

Segundo a Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde informou que as vacinas contra Covid-19 que serão incluídas no Plano Nacional de Imunização devem ‘fundamentalmente” ser termoestáveis e que possam ser armazenadas em temperaturas de 2ªC a 8ª C.

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Arnaldo Medeiros, afirmou em entrevista coletiva, que é desejável que a vacina seja aplicada em uma única dose e que também seja “fundamentalmente” termoestável por longos períodos, com as temperaturas informadas acima.

Na logística brasileira não há, hoje, ultracongeladores para isso na chamada Rede de Frio, do Programa Nacional de Imunização brasileiro. Hoje, o padrão de manutenção de vacinas no mundo é feito em refrigeradores, com temperaturas similares às das geladeiras caseiras.

A vacina da Pfizer contra a Covid-19, batizada de BNT162b2, aguenta apenas cinco dias na temperatura padrão dos refrigeradores.