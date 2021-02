MPT defende prioridade de vacinação para cuidadores de idosos

Pelo Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, os trabalhadores da saúde de forma geral estão dentro do grupo prioritário para essa primeira vacinação.

O Rio de Janeiro é um dos locais onde essa dificuldade tem sido encontrada, principalmente pela falta de registro em carteira dos cuidadores. Ana Gilda Soares, presidente da Associação dos Cuidadores do Estado do Rio de Janeiro, explica essa situação.

Para o MPT, independente do tipo de vínculo trabalhista desses cuidadores - informais ou com carteira assinada - as secretarias de Saúde têm que garantir a vacinação.

