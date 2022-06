MP-RJ abre ação contra pastor que ofendeu religiões de matriz africana

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma Ação Civil Pública contra o pastor evangélico Luiz Felipe Valadão de Azevedo, líder da Igreja Batista da Lagoinha, por discurso ofensivo aos praticantes de religiões de matriz africana.

A ação pede o pagamento de uma indenização, por danos morais coletivos, no valor de R$ 300 mil.

De acordo com a denúncia, Valadão, teria feito um discurso de ódio contra praticantes da umbanda durante evento em comemoração ao aniversário da cidade de Itaboraí, em maio. Em um vídeo do show gospel, que foi patrocinado pela prefeitura, o pastor chama os seguidores dessas religiões de "endemoniados" e avisa que eles devem se preparar para ver “muito centro de umbanda sendo fechado na cidade e que Deus iria começar a salvar os pais de santo ”.

A ação também pede que o pastor grave um vídeo, com duração de 50 segundos a 1 minuto, se retratando publicamente quanto às falas, que deve ser divulgado na página principal do site da Igreja Batista da Lagoinha, e nas páginas oficiais de suas redes sociais.

O Ministério Público também firmou um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura de Itaboraí. O município se comprometeu a fazer retratação pública, com publicação de nota oficial, no Diário Oficial do Município e em pelo menos dez outdoors espalhados pela cidade, bem como no site e redes sociais da Prefeitura. O documento prevê, ainda, que o município deverá dar publicidade ao acordo celebrado