MP abre investigação após denúncias de irregularidades na compra da Covaxin

De acordo com o G1, nesta quarta (30), a Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as negociações. As negociações envolvendo a aquisição da Covaxin são alvos do Ministério Público e da CPI da Covid. O imunizante é o mais caro negociado pelo governo federal até agora, e o contrato foi suspenso nesta terça (29).

A Procuradoria da República no Distrito Federal informou nesta quarta-feira (30) que abriu uma investigação sobre as negociações na compra da vacina contra a Covid-19 Covaxin, produzida na Índia. A decisão foi tomada pelo 11º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da Procuradoria.

