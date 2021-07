Movimentos convocam protestos para 12 de setembro pelo impeachment de Bolsonaro

De acordo com o UOL, a definição pelas manifestações em setembro foi em razão da previsão de que todos os adultos maiores de 18 anos estarão vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19.

Movimentos sociais anunciaram, nesta quinta-feira (08), que farão manifestações em todo país para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no dia 12 de setembro. O anúncio foi feito pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) na Câmara dos Deputados.

