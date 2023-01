Mototaxista abaixa as calças em mercado para provar que não roubou nada

Alex afirma que processou o supermercado porque se sentiu constrangido e, disse que, mesmo com a repercussão do caso nas redes sociais, não recebeu nenhum apoio da empresa.

O caso aconteceu na manhã do dia 31 de dezembro de 2022. Ele conta que as imagens não mostram a abordagem que sofreu dos seguranças.

Uma imagem viralizou nesta quarta-feira (11), ao mostrar um cliente do supermercado Guanabara da Penha, na Zona Norte do Rio, que foi alvo de racismo e preconceito por parte dos seguranças depois de comprar picanha no estabelecimento. Alex Silva Pereira, de 33 anos, é negro e aparece nas imagens abaixando as calças para provar que não roubou.

