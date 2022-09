Motoristas sem multas já podem fazer cadastros a partir desta quinta-feira para receberem benefícios

Os motoristas bem comportados nas ruas podem ganhar ainda mais recompensas além da carteira limpa e do trânsito seguro. A partir desta quinta-feira, começa o cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores.

A ideia é que motoristas que não tiverem cometido infrações nos últimos 12 meses possam receber benefícios de empresas e órgãos públicos. Entre as possibilidades, estão descontos em taxas de serviços públicos e privados; e em pedágios e estacionamento, por exemplo.

No entanto, os órgãos públicos precisam esperar o período eleitoral para oferecer os benefícios, diz o secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro. Já as empresas começam no dia 13 de outubro, quando o Registro vai ser ativado,

O Registro Positivo foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista deve autorizar a inclusão do seu nome por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, no endereço portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

Para entrar, o condutor deve estar livre de infrações.

Se o motorista cometer alguma depois de já estar cadastrado, ele vai ser excluído do registro. E aí vai ter que esperar mais 12 meses, sem faltas, para voltar.